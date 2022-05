E, S et G, en quoi consiste ces 3 lettres et quel est leur impact sur l’analyse financière d’une entreprise ?

information fournie par ODDO BHF AM • 23/05/2022 à 11:58

E pour « Environnement », S pour « Social » et G pour « Gouvernance ». L'analyse ESG est devenue incontournable dans l'analyse financière d'une entreprise afin de mieux en évaluer les risques et d'identifier les entreprises les plus vertueuses. C'est aussi un moteur de performance à long terme et également un moyen concret de donner du sens à son épargne. Rachida Mourahib, responsable de la recherche ESG chez ODDO BHF AM décrypte pour vous ce qu'est l'analyse ESG et d'où proviennent les données.