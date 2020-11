France 24 • 18/11/2020 à 11:39

Le Docteur Marie Paule Kieny préside le comité français chargé d'évaluer l'avancée des recherches sur le vaccin contre le Covid-19. Alors que les annonces des grands laboratoires pharmaceutiques américains se multiplient et suscitent beaucoup d'espoir dans le monde, la spécialiste revient sur ce que l'on sait ou non de ces vaccins, sur la façon dont ils sont mis au point, le calendrier et la distribution.