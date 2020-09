France 24 • 15/09/2020 à 07:36

A la Une de la presse, ce mardi 15 septembre, la signature, aujourd'hui à Washington, d'un accord normalisant les relations entre Israël et deux pays du Golfe, les Emirats arabes unis et Bahreïn. Une nouvelle déclaration climato-sceptique signée Donald Trump. Une mesure radicale en Indonésie pour faire respecter le port du masque contre le Covid. Et une découverte sur la planète Vénus.