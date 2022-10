Dominique Celis signe un premier roman cru et poétique sur le traumatisme du génocide au Rwanda

information fournie par France 24 • 31/10/2022 à 16:38

Les séquelles du génocide sur la société rwandaise, séquelles psychologiques et parfois invisibles, sont au cœur du roman de Dominique Celis, "Ainsi pleurent nos hommes". L'autrice fait le récit de l'amour incendiaire d'un couple confronté aux séquelles du génocide de 1994, entre histoire collective et individuelle. Deux amants hantés par le souvenir de leurs disparus, ses tantes pour Erika, toute sa famille pour Vincent. Dominique Celis interroge aussi sur le processus de "réconciliation" alors que victimes et bourreaux d'hier vivent aujourd'hui côte à côte et peuvent se croiser au détour d'une rue ou d'une station-service.