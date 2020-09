Djaïli Amadou Amal : peule, musulmane et féministe

France 24 • 11/09/2020 à 16:05

"Dans toutes les circonstances de la vie, on dit aux femmes d'accepter tout, de se soumettre et surtout sans se plaindre"... Peule, musulmane et féministe, Djaïli Amadou Amal dénonce la domination masculine dans son dernier roman, "Les impatientes". Le récit de trois femmes constitue la trame de son roman : l'une a été forcée d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas, la seconde se fait battre par son mari, la troisième a été obligée d'accepter que son époux prenne une autre épouse.