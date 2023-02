information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 19:58

Ali Laïdi reçoit Olivier Babeau, professeur d'économie à l'université de Bordeaux, président-fondateur du think tank l'Institut Sapiens, un laboratoire consacré à la place de l'Homme dans la société numérique et auteur de "La tyrannie du divertissement". En plein débat sur la réforme des retraites, ce livre nous invite à questionner notre rapport au travail et au temps libre.