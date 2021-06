Disruption : une petite innovation mais un grand choc

France 24 • 14/06/2021 à 13:31

Pourquoi AirbNb ou Uber ont-ils tout bouleversé sur leur passage ? Comment ces deux start-up californiennes ont-elles réussi à changer les règles du jeu dans l'hébergement et le transport au niveau mondial ? Leur apparition a contribué à bouleverser l'organisation du travail en remettant en cause le statut de salarié. Et d'autres transformations de cette ampleur sont en cours. En économie, on appelle ces mutations des disruptions ou innovations de rupture. Des innovations qui s'appuient sur de la technologie, mais pas seulement.