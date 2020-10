Dieu et la Silicon Valley : la Tech en pleine crise de foi

France 24 • 31/10/2020 à 11:53

Les "deus ex machina" de l'innovation sont devenu les anges déchus de la "privacy", et les croyants d'hier sont les plus fervents critiques d'aujourd'hui : le numérique est en perte de repères. Mais comment retrouver un peu de sérénité digitale ? Avons-nous trop placé d'espérance dans la technologie ? Avons-nous vendu notre âme au diable en devenant captifs des plateformes ? Réponses avec un homme d'église et d'innovation : le prêtre geek Eric Salobir, auteur de "Dieu et la Silicon Valley" (Éd. Buchet-Chastel).