information fournie par France 24 • 10/02/2023 à 12:31

Rendez-vous avec le rappeur légendaire ivoirien Didi B à l’occasion de sa venue à Paris pour un concert événement à l’Élysée Montmartre. Retour sur ses débuts de carrière au village Ki-Yi, le succès international de son groupe Kiff No Beat et sa nouvelle aventure en solo. Dans cet épisode, Abou (le père de Didi B) et Jihad Rozz offrent des vidéos surprises.