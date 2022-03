information fournie par France 24 • 09/03/2022 à 18:11

Sous le drapeau russe et les armoiries dorées, quelques tâches de peinture couleur sang maculent la façade et le mur d'enceinte de la Maison russe des sciences et de la culture dans l'ouest parisien. Des dégradations isolées mais signes de l'opprobre dont la diaspora russe se sent parfois l'objet depuis l'invasion de l'Ukraine.