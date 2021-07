Détenu pendant 14 ans à tort à Guantanamo, Mohamedou Ould Slahi veut pardonner

France 24 • 12/07/2021 à 16:06

Il a été injustement accusé de terrorisme, torturé et emprisonné pendant 14 ans à Guantanamo sans jamais avoir été inculpé. Mohamedou Ould Slahi a été arrêté dans son pays d'origine, la Mauritanie, deux mois après les attentats du 11 septembre 2001.

Emprisonné d'abord en Jordanie et en Afghanistan, il est ensuite transféré vers le camp de détention à Cuba le 5 août 2002. Dans "Les Carnets de Guantanamo", il raconte les humiliations, tortures et sévices sexuels qu'il a subi. Aujourd'hui, son histoire est portée à l'écran dans le film "Désigné coupable".