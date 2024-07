Des villes et des jeux : les grandes ambitions de la Chine pour Pékin 2008 et 2022 (4/5)

information fournie par France 24 • 18/07/2024 à 11:06

Direction Pékin pour ce quatrième épisode de notre série consacrée aux villes hôtes des jeux olympiques. En Chine, la pandémie mondiale de coronavirus et la politique stricte du "zéro Covid-19" ont terni le projet des autorités de faire des Jeux olympiques d’hiver de 2022 aussi extravagants que ceux des JO de l’été 2008 à Pékin. Les sites olympiques ont toutefois été réaffectés avec succès, tandis que l’accès à des sports, autrefois réservé à un public d’initiés, a été élargi au plus grand nombre. Reportage de Yena Lee et Chloé Domat.