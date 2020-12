"Des hommes" : Jean-Pierre Darroussin dans la peau d'un soldat français revenu d'Algérie

France 24 • 03/12/2020 à 15:34

En 40 ans de carrière, Jean-Pierre Darroussin a tourné avec les plus grands cinéastes français, de Jean-Marie Poiré à Bertarnd Blier, en passant par Alain Resnais. On le retrouve aujourd'hui aux côtés de Gérard Depardieu et Catherine Frot dans "Des Hommes" de Lucas Belvaux, adapté du roman de Laurent Mauvignier - l'histoire de soldats français traumatisés par la guerre d'Algérie. Notre chroniqueur cinéma Xavier Leherpeur est allé à sa rencontre.