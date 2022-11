information fournie par France 24 • 29/11/2022 à 11:49

La contre-offensive de Kiev se poursuit sur le terrain. A mesure que les Ukrainiens reprennent le contrôle de certains territoires, on découvre les corps des soldats tombés au combat. Et comme avec les prisonniers, des échanges de dépouilles s'opèrent entre l'Ukraine et la Russie.