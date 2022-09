information fournie par France 24 • 09/09/2022 à 17:18

Elizabeth II, décédée jeudi à 96 ans, a été la reine la plus inspirante pour les artistes, du pop art à aujourd’hui. Pour quelles raisons ? Comment a-t-elle inspiré auteurs et cinéastes ? Comment est-elle devenue un personnage de fiction et un emblème ? Des Beatles à la série "The Crown", en passant par James Bond, Sonia Patricelli revient sur l’itinéraire de celle qui a été la reine la plus célèbre au monde.