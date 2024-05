information fournie par France 24 • 17/05/2024 à 15:19

En France, Bordeaux se lance dans une expérimentation alimentaire inspirée du modèle protecteur et universel de la Sécurité sociale. L’idée est que les personnes les plus précaires puissent aussi s’acheter, au quotidien, des aliments sains et durables. Des centaines de Bordelais ont accepté de se prêter à l’exercice pendant un an.