Derrière l'image : retour sur l'histoire du front populaire

information fournie par France 24 • 13/06/2024 à 15:26

Le 10 juin, au lendemain des élections européennes et de la dissolution prononcée par Emmanuel Macron, un appel à un nouveau front populaire a été lancé par François Ruffin. Cette alliance de la France insoumise (FI) au Parti socialiste (PS) en passant par les Écologistes, le Parti communiste français (PCF) ou encore le NPA-L’Anticapitaliste – présentera des candidatures uniques dans chaque circonscription de métropole et des Français de l’étranger lors des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet.