information fournie par France 24 • 04/07/2024 à 15:46

L'ayatollah Ali Khamenei, a appelé mercredi 3 juillet les électeurs à se rendre aux urnes vendredi 5 juillet pour le second tour de l'élection présidentielle, affirmant que la faible participation historique lors du premier tour n'était pas un acte "contre le système". Le guide suprême est la plus haute et la plus puissante autorité du pays. Le décryptage de notre journaliste Karim Yahiaoui qui a assisté au premier tour de la présidentielle en Iran.