Démission de Liz Truss : "Des élections générales maintenant":

information fournie par France 24 • 21/10/2022 à 11:52

« Une fin amère », « Elections générales maintenant » la presse britannique est sans pitié au lendemain de la démission de la plus éphémère première ministre du pays. La course à la succession de Liz Truss est lancée. Au lendemain d’une répression sanglante au Tchad, la presse africaine évoque un scénario prévisible, après l’allongement de la période de transition, et cherche des responsabilités. En France, la réussite d'une deuxième greffe d’utérus suscite l'espoir pour de nombreuses femmes