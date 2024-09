information fournie par France 24 • 26/09/2024 à 11:44

Le président français Emmanuel Macron a appelé mercredi à la tribune de l'ONU à "limiter" le droit de veto au Conseil de sécurité en cas de "crime de masse", dans le cadre d'une réforme pour rendre l'organe clé des Nations unies plus efficace. Un grand nombre d'Etats membres de l'ONU réclament une réforme du Conseil de sécurité paralysé et jugé non représentatif du monde d'aujourd'hui, demandant notamment une augmentation du nombre de membres permanents.