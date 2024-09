Découvrez Onward Medical, pionnière dans la recherche des neuro-implants

information fournie par Boursorama • 30/09/2024 à 17:50

Créée en 2015, Onward est une medtech aux racines françaises dont l'objectif et de redonner de la mobilité aux para et tétraplégiques et dont le produit le plus avancé fait l'objet d'une demande de mise sur le marché auprès de la FDA, avec une décision qui va tomber d'ici la fin de l'année.

Alors que la société est cotée sur Euronext Paris depuis le 24 septembre 2024, les dirigeants d'Onward étaient sur le plateau de Boursolive pour évoquer les ambitions, les développements cliniques et la stratégie commerciale.

Etaient présents sur le plateau pour répondre en direct aux questions des internautes pour ce Boursolive initialement diffusé lundi 23 septembre 2023 à 18h30 :

Dave Marver, le président d'Onward

Jocelyne Bloch, neurochirurgienne et cofondatrice d'Onward

Grégoire Courtine, neuroscientifique et confondateur de la société

Alexandre Casteau, directeur de la stratégie et du business développement.

Vidéo sponsorisée.