Découvrez le potentiel des petites valeurs avec ODDO BHF Active Small Cap

information fournie par Boursorama • 03/08/2021 à 14:42

Entreprises bien gérées, innovantes et à forte croissance, les petites valeurs présentent un beau potentiel de performance boursière pour l'investisseur individuel. Mais les choisir n'est pas chose simple tant le secteur est vaste et hétérogène. D'où l'intérêt de s'en remettre à l'expertise et aux convictions d'un professionnel.

Dans ce numéro de Tendance de fonds, Guillaume Chieusse, gérant du fonds ODDO BHF Active Small Cap explique sa méthode pour sélectionner les petites capitalisations européennes les plus prometteuses.