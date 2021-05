France 24 • 14/05/2021 à 17:55

L'espoir renaît pour les secteurs de la restauration et de la culture. Après des mois de fermeture, terrasses et salles de spectacle vont pouvoir accueillir à nouveau des clients et du public, en respectant néanmoins des jauges qui seront en deçà des seuils de rentabilité. Comment ces filières font-elles face ? Les aides de l'État sont-elles suffisantes ?