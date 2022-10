information fournie par France 24 • 11/10/2022 à 23:34

Revenant sur ses engagements, Mahamat Déby fait le pari d’une « présidence de transition » prolongée de deux ans au Tchad, suivie d’une élection présidentielle à laquelle il se réserve la possibilité de concourir. Comment convaincre l’opposition et la communauté internationale ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur le « bouclier aérien » réclamé par Zelensky en Ukraine.