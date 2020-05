Debrief Bourse du 28 mai : le CAC 40 campe au dessus des 4700 points v

Boursorama • 28/05/2020 à 19:16

La Bourse de Paris reste bien orientée, installée au dessus des 4700 points. Les investisseurs sont portés par l'idée que la levée des restrictions liées au confinement va entraîner un rebond de l'activité économique. Le CAC 40 termine cette séance sur une hausse de 1,76% vers les 4771 points.

Du côté des valeurs, le luxe est très bien orienté avec Hermès qui se hisse à la tête de l'indice : +4,86%. L'Oréal progresse de 3,50%. LVMH grimpe de 3,46% et Kering +2,86%.

Après deux séances dans le rouge, Air Liquide, valeur défensive qui a très bien résisté à cette longue période d'agitation, remonte de 3,70%.

Les valeurs technologiques chahutées en séance hier rebondissent : STMicro gagne un peu plus de 2%, Worldline : +3,37%.

Plusieurs titres bénéficient de relèvements de recommandations. Crédit Suisse passe ainsi de « sous-performer » à « neutre » sur Thales avec un objectif de cours revu à la hausse, 78 euros contre 75.

Sur le SBF 120, JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre » pour TF1 et M6 qui gagnent ainsi 4,70% et 6,40%

Parmi les baisses du jour, Société Générale rechute -2,71%, tout comme Publicis 2,69% sanctionné par la réduction de son dividende. Renault perd 2,67% sanctionné par les mauvais résultats de Nissan. Hier, le titre du constructeur automobile a décollé de plus de 17%, galvanisé par le dévoilement d'une nouvelle stratégie par l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

Sur le SBF 120, Elior chute de 4,39%, après une hausse hier de pratiquement 12% suite à la publication de ses résultats semestriels. Mais le titre est aujourd'hui pénalisé par LCM qui abaisse sa recommandation à "vendre" contre « neutre ».

Après un sévère décrochage hier de plus de 14%, Biomérieux rebondit et affiche une hausse de 7,52%. Depuis l'annonce d'une réduction de moitié de son dividende annuel, le spécialiste des solutions de diagnostic a perdu un peu de plus de 5%.

Si les marchés européens occultent les regains de tensions entre Washington et Pékin, la Bourse de New-York se montre beaucoup plus hésitante. A 18h heure de Paris, le Dow Jones gagne 0,46%, le Nasdaq 0,47% et le S&P 500 0,68%.