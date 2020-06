Debrief Bourse du 25 juin : le CAC 40 se ressaisit à la mi-temps

Boursorama • 25/06/2020 à 18:27

Les incertitudes continuent de maintenir les investisseurs sur le qui-vive mais la Bourse de Paris s'est finalement décidée à prendre de l'élan cet après-midi après la publication du compte-rendu de la réunion de la BCE du 4 juin. L'institution financière y défend en effet son programme de rachats d'actifs, jugé comme l'arme la plus efficace dans le contexte actuel.

Après un recul de plus de 1% ce matin, le CAC 40 termine la séance sur une hausse de presque 1% vers les 4918 points.

Dans l'actualité des valeurs, Worldline semble bien profiter des déboires de son concurrent allemand Wirecard qui est au coeur d'un scandale depuis la découverte d'un trou de 1,9 milliard d'euros dans ses comptes. La société de paiement électronique allemande a annoncé jeudi qu'elle demandait l'ouverture d'une procédure de dépôt de bilan. Le titre Wordline progresse d'un peu plus de 6%.

Les autres valeurs technologiques sont également bien orientées avec Teleperformance qui efface pratiquement ses pertes de la veille : +3,24%.

Capgemini gagne de son côté 3,29%.

Le secteur financier a profité du rebond : avec Société Générale qui se hisse à la seconde place du CAC 40 : +3,46% de hausse.

A l'inverse, le tourisme est toujours pénalisé par les craintes liées à la situation sanitaire. Le groupe hôtelier Accor est lanterne rouge de l'indice -1,79%.

Publicis et Safran sont également en recul et cèdent respectivement 1,18% et 0,96%.

Sur le SBF 120, le rebond profite également aux valeurs bancaires avec Natixis qui gagne plus de 7%.

A contrario Europcar se replie et enregistre la plus forte baisse.

Dans l'actualité de l'indice plus large, à noter que Sodexo a annoncé qu'il allait rembourser de façon anticipée des encours de 1,6 milliard de dollars de placements privés américains. Le titre termine quasiment à l'équilibre.

Du côté des marchés américains, après l'augmentation du nombre de cas d'infection au Covid-19 et le recul moins important que prévu par le consensus des inscriptions au chômage, les principaux indices ont ouvert en baisse...

Il faut également noter que les chiffres officiels sont venus confirmer que l'économie américaine a subi au premier trimestre une contraction de 5%, soit sa plus grave crise depuis plus de 10 ans... Et les spéculations sur un possible allègement des règles bancaires ne permet pas d'inverser la tendance....