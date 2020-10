Debrief Bourse du 16 octobre : le luxe permet au CAC 40 de s'offrir un rebond

Boursorama • 16/10/2020 à 18:28

Regain d'optimisme à la Bourse de Paris de nouveau portée par l'espoir d'un accord de relance budgétaire avant le scrutin présidentiel américain, et surtout par l'envolée du titre du géant du luxe LVMH. Le CAC 40 efface les pertes de la veille et termine la séance sur une hausse d'un peu plus de 2% vers les 4935 points.

Du côté des valeurs,

La locomotive du jour se résume en quatre lettres : LVMH. La Bourse ovationne le groupe qui enregistre un recul des ventes au troisième trimestre moins important qu'attendu par le marché : -7% contre 12%. Des chiffres tirés par la demande pour sa marque phare Louis Vuitton, ce qui lui permet de limiter l'impact de la crise sanitaire.

Résultat, les autres valeurs du secteur profitent du mouvement. Kering gagne 4%. Hermès 2,33%.

Le secteur automobile s'attire également les faveurs des investisseurs. Le marché européen a en effet renoué avec la croissance en septembre enregistrant ainsi sa première hausse depuis le début de l'année.

Mais ce qui retient surtout le marché c'est cette annonce du constructeur Renault qui accélère son développement dans le véhicule propre et qui s'engage à atteindre la neutralité carbone en d'ici à 2050 en Europe. Le titre gagne plus de 5% entraînant à la hausse Peugeot : +5,49%.

A l'inverse, Danone affiche la plus forte baisse de l'indice : -3,44% après l'annonce d'un plan d'adaptation de l'entreprise à son nouvel environnement et aux nouveaux défis du secteur.

Le décollage d'Unibail Rodamco Westfield s'arrête brusquement. Le titre retombe en territoire négatif : -0,48%. Hier la Bourse avait littéralement ovationné la fronde menée par l'homme d'affaires Xavier Niel et par Léon Bressler l'ancien PDG d'Unibail contre l'augmentation de capital qui doit être soumise aux actionnaires lors de l'AG du 10 novembre.

Sur le SBF 120, les foncières chutent dans le sillage d'Unibail Rodamco Westfield avec Covivio notamment qui perd plus de 7%.

Enfin, on termine par les marchés américains où les bonnes nouvelles permettent à la Bourse de New York de repartir à la hausse. Le laboratoire Pfizer espère désormais pouvoir déposer en novembre une demande d'homologation du vaccin contre le Covid-19 qu'il développe avec l'allemand BioNTech.