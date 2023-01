Débat sur la chasse en France : la sécurité en question

information fournie par France 24 • 09/01/2023 à 19:45

Depuis près de 50 ans, le nombre de chasseurs est en constante diminution en France. Ils sont désormais moins d’un million à pratiquer ce loisir mais leur avis continue de peser lourd dans les décisions politiques. Au sein de la société française en revanche, la fracture semble de plus en plus nette et la chasse de plus en plus contestée. Ses opposants ne s’inquiètent pas seulement du bien-être animal : ils dénoncent aussi le danger que cette activité peut faire courir à la population.