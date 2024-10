Dans le secret des abysses : des robots sous la mer

information fournie par France 24 • 04/10/2024 à 15:21

C'est le thème de la fête de la science qui commence aujourd'hui : la connaissance des océans, qui recouvrent une grande partie de la Terre et dont nous avons encore tout à explorer. Pour développer ces connaissances – et protéger ses câbles sous-marins – la France a commandé le développement de deux robots : un drone sous-marin autonome et un robot téléopéré. Alors que ces dernier pourront descendre à 6 000 mètres, le fond de l'océan approche 11 000 mètres de profondeur, soit près de 35 fois la hauteur de la tour Eiffel.