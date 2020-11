Dans le marketing, "l'humour a bon dos quand il s'agit de banaliser le sexisme"

France 24 • 06/11/2020 à 15:29

Des seins en gros plan pour promouvoir une loupe de lecture, des jouets bleus pour les garçons, roses pour les filles : au quotidien, nous sommes confrontés à des publicités et du marketing sexiste et stéréotypé. Notre invitée, Marion Vaquero, a décidé de s'y attaquer en créant les pages "Pépite sexiste" sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, elle reçoit des dizaines de messages et d'images qu'elle partage au point de faire parfois plier les marques. Désormais, son projet se développe aussi en Allemagne, aux États-Unis ou en Tunisie.