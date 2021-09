information fournie par France 24 • 10/09/2021 à 08:34

Les États-Unis s'apprêtent à commémorer les 20 ans d'un traumatisme : les attentats du 11 septembre 2001. Près de 3 000 morts et une nation marquée à tout jamais. Pourquoi et comment ces attaques ont-elles changé la marche du monde et le cours de l'histoire ? Entretien avec le géopoliticien Cyrille Bret à 48 h du début des cérémonies du souvenir à New York.