information fournie par France 24 • 18/09/2024 à 16:47

Cuba a estimé jeudi 12 septembre à plus de cinq milliards de dollars l'impact sur un an de l'embargo américain sur l'économie de l'île, et plaidé pour un allégement des sanctions avant la fin du mandat du président Joe Biden d'ici la fin de l'année. Les précisions de Léa Hurel, correspondante de France 24 en Colombie.