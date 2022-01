Crise ukrainienne : l'UE temporise après au retrait des diplomates britanniques et américains

information fournie par France 24 • 24/01/2022 à 13:13

L'Union européenne ne voit pas de raison de "dramatiser" les tensions entre l'Ukraine et la Russie et ne compte pas suivre les Etats-Unis et le Royaume-Uni qui rappellent les familles de leurs diplomates, a annoncé lundi le chef de la diplomatie européenne.