Crise politique en RDC : le premier ministre se dit prêt à démissionner

France 24 • 28/01/2021 à 23:44

En RDC, le premier ministre se dit prêt à démissionner après avoir largement perdu la confiance des députés. Une deuxième vague plus meurtrière au Nigéria, oblige le pays a prendre de nouvelles mesures pour faire face à la pandémie de COVID-19. Les autorités durcissent le ton face au relâchement général des habitants. Alors que le monde a vécu une année économique 2020 catastrophique, le secteur du digital s'en sort plutôt bien. Les start-up africaines auraient reçu plus de 700 millions de dollars de financement. Dans ce journal, Rebecca Enonchong, fondatrice et directrice de AppsTech.