information fournie par France 24 • 01/09/2024 à 00:17

Emmanuel Macron dit vouloir désigner un Premier ministre de compromis capable de rassembler la droite, le centre et une partie de la gauche. Mais ce mouton à 5 pattes existe-t-il vraiment? Et surtout quels sont les partis prêts à jouer le jeu de l’unité? Tous les regards sont tournés vers le Parti socialiste qui tient ce week-end son université d’été à Blois, pourrait-il être la clef du problème? Le politologue Bruno Cautrès nous éclaire.