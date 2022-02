information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 10:59

La méfiance est de plus en plus grande entre Moscou et Washington. Jeudi 17 février, Joe Biden a estimé que le risque d'une invasion de l'Ukraine par la Russie reste "très élevé". De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères affirme qu'aucune invasion russe de l'Ukraine n'a lieu ou n'est prévue" et continue d'annoncer le retrait de ses troupes. Le décryptage de Bruno Darroux.