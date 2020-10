Crise en Libye : Berlin demande une réunion ministérielle à l'ONU

France 24 • 05/10/2020 à 14:59

Une réunion ministérielle se tiendra le 5 octobre à l'ONU, à la demande de l'Allemagne, pour faire le point sur la situation en Libye. Les discussions continuent entre les factions rivales pour essayer de trouver une sortie de crise pour ce pays plongé dans le chaos politique depuis 2011. Deux autorités se disputent le pouvoir : celle basée à Tripoli et reconnue par l'ONU, face au pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar, qui règne sur l'Est et une partie du Sud.