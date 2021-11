information fournie par France 24 • 02/11/2021 à 11:47

Il y a 8 ans, le 2 novembre 2013, les journalistes de RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon était assassinés à Kidal, dans le nord du Mali. En leur mémoire et en hommage à tous les journalistes tués dans l'exercice de leur métier, l'ONU a décrété le 2 novembre comme la Journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Jean-François Thony, directeur de l'institut justice pénale et droits de l'Homme de Syracuse, était l'invité de France 24.