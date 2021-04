France 24 • 02/04/2021 à 18:54

Supprimer les barrières entre boulot et dodo, créer une communauté de résidents pour investir ces habitats partagés. C'est toute l'idée du coliving. Après un an de télétravail à marche forcée, la vie de bureau est entrée dans l'ère de l'hybridité. Comment positionner le curseur entre présentiel et distanciel ? Et comment envisager le futur du coworking dans ces conditions ? Tech 24 se met au travail cette semaine !