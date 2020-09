Covid-19 : Une 2ème vague plus tôt que prévu ?

France 24 • 10/09/2020 à 18:16

Les clusters se multiplient en France, la circulation de virus s'intensifie et cela même s'il y a un décalage entre la dynamique de la contagion et les hospitalisations. Le gouvernement doit prendre des « décisions difficiles » a annoncé le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. Des décisions qui devraient être annoncées ce vendredi à l'issue d'un conseil de défense. Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités.