information fournie par France 24 • 25/08/2021 à 15:18

Pour les plus petits non vaccinables (moins de 12 ans), il a recommandé une meilleure aération des écoles, l'installation de capteurs de CO2. Mais surtout un "dépistage très régulier" à travers des tests salivaires "comme c'est fait en Allemagne, Autriche et Angleterre".