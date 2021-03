France 24 • 24/03/2021 à 13:46

Le Premier ministre et le président tentent de faire oublier les cafouillages du week-end dernier avec l'attestation de sortie. Ce mardi Emmanuel Macron s'est rendu à Valenciennes pour promettre et annoncer que la campagne de vaccination allait s'accélérer. Une promesse maintes fois entendue. Roselyne Febvre en parle avec Bruno Jeudy et David Revault-d'Allonnes.