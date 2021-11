information fournie par France 24 • 25/11/2021 à 19:21

Conférence de presse d’Olivier Veran et de Jérôme Salomon : des trains de mesures annoncés mais pas de reconfinement, pas de couvre-feu ni de fermetures mais un tour de vis pour contraindre les non vaccinés. Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités. Retrouvez aussi notre chronique « politique » sur les réseaux avec Véronique Reille-Soult de Backbone consulting.