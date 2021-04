Covid-19 : la Martinique durcit ses contrôles sur les vols arrivant de Guyane

France 24 • 26/04/2021 à 11:15

Au sommaire cette semaine : test PCR et quarantaine, les restrictions se durcissent pour les voyageurs venus de Guyane, à cause du variant brésilien, notamment en Martinique. En Polynésie, le bras de fer continue entre les autorités locales et l'église catholique pour savoir qui est propriétaire des sept atolls d'Actéon, mais aussi la pêche aux ina'a, des petits poissons attrapés à l'aide de moustiquaires. À Mayotte, le préfet décide la mise en place d'une mission pour avoir une approche globale de la délinquance juvénile. En Nouvelle-Calédonie, 5 000 plantes ont été mises en terre pour revégétaliser une forêt sèche détruite par le feu.