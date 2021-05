France 24 • 10/05/2021 à 14:57

Ouverte aux plus de 50 ans lundi, la campagne de vaccination contre le Covid-19 progresse sur fond de freinage de l'épidémie, mais elle se heurte toujours à la défiance autour du produit d'AstraZeneca, dont l'avenir dans la stratégie vaccinale est de plus en plus flou.