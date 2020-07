Covid-19 : la Belgique enregistre le plus grand nombre de décès par habitant d'Europe

France 24 • 27/07/2020 à 11:53

Le Covid-19 continue de se propager dans le monde et de nombreux pays renforcent leurs mesures de protection. La Belgique ne compte que 65 000 cas mais enregistre le plus grand nombre de décès par habitant d'Europe. Pierre Benazet nous en dis plus depuis Bruxelles.