France 24 • 30/09/2020 à 14:37

En France, la colère gronde sous les masques. Les fermetures de bars et restaurants à Marseille, les tests trop longs, la peur d'un nouveau confinement... Les Français sont agacés et les décisions du gouvernement sont mal comprises. Le ministre de la Santé ne vit plus l'état de grâce et le nouveau Premier ministre est sous pression. La stratégie du gouvernement est-elle la bonne? Roselyne Febvre en débat avec David Revault-d'Allonnes et Bruno Jeudy.