France 24 • 20/11/2020 à 17:06

La course aux vaccins s'accélère. Depuis l'annonce de l'américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech d'un vaccin efficace à 90 puis à 95 % et celle de l'américain Moderna dont le vaccin serait efficace à 94,5 %, l'espoir renait et affole les places financières mondiales. Quand pourraient-ils être préconisés ? Seront-ils fiables ? Ces vaccins auront-ils raison de l'épidémie ? Seront-ils à l'origine de la reprise économique ?