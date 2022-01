Covid-19 en Guinée : les autorités misent sur la vaccination

information fournie par France 24 • 13/01/2022 à 12:52

Les indicateurs sont au rouge en Guinée où le nombre de cas de Covid est en forte hausse. Le variant Omicron a été détecté en fin d'année. Depuis, jusqu'à 400 cas par jour sont confirmés. Et le taux d'incidence a doublé selon les autorités sanitaires. Le pays mise plus que jamais sur la vaccination. A Conakry le reportage de Sarah Sakho et Malick Diakité.