information fournie par France 24 • 26/11/2021 à 12:14

Depuis le 1er septembre 2021, la campagne d'injection de la dose de rappel du vaccin anti-Covid a commencé. Face au rebond épidémique, la HAS (Haute autorité de santé) recommande désormais l'injection d'une dose de rappel pour les personnes âgées de 18 ans et plus dans un délai de 5 mois après la primo-vaccination.